"Брест" после шестилетнего перерыва вернулся в Лигу 1

"Брест" стал второй командой французской Лиги 2, заслужившей повышение в классе по итогам текущего сезона.

Подопечные Жан-Марка Фурлана набрали 74 очка и досрочно обеспечили себе финиш на втором месте в турнирной таблице первенства.

"Брест" сыграет в Лиге 1 впервые с сезона 2012/13.

Напомним, что ранее путёвку в элитный дивизион завоевал "Метц".

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