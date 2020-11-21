"Брест" разгромил "Сент-Этьен" в Лиге 1

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Брест" на своем поле разгромил "Сент-Этьен" со счетом 4:1. Победу хозяевам принесли голы Франка Онора, Жан-Кевена Дюверна, Ирвена Кардона и Стива Мунье. У гостей отличился Махди Камара.

Благодаря победе "Брест" вышел на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" остался на 15-й позиции.

"Брест" – "Сент-Этьен" - 4:1 (4:1)

Голы: Онора, 7 - 1:0, Дюверн, 23 - 2:0, Камара, 31 - 2:1, Кардона, 33 - 3:1, Мунье, 38 - 4:1

"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Перро, Брассье, Пьер-Габриэль, Белькебла, Ласн (Мбок, 90), Февр (Маньетти, 90), Онора (Баттоккио, 74), Мунье (Шарбонье, 79), Кардона (Ле Дуарон, 73).

"Сент-Этьен": Мулен, Сиссоко (Дебюши, 46), Мукуди, Колодзейчак, Камара, Будебуз (Аушиш, 74), Юссуф, Гурна-Дуат (Трауко, 46), Неу Нупа, Буанга (Ривера, 78), Аби (Норден, 46).

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