"Брест" разгромил "Сент-Этьен" в Лиге 1
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Брест" на своем поле разгромил "Сент-Этьен" со счетом 4:1. Победу хозяевам принесли голы Франка Онора, Жан-Кевена Дюверна, Ирвена Кардона и Стива Мунье. У гостей отличился Махди Камара.
Благодаря победе "Брест" вышел на 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Сент-Этьен" остался на 15-й позиции.
"Брест" – "Сент-Этьен" - 4:1 (4:1)
Голы: Онора, 7 - 1:0, Дюверн, 23 - 2:0, Камара, 31 - 2:1, Кардона, 33 - 3:1, Мунье, 38 - 4:1
"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Перро, Брассье, Пьер-Габриэль, Белькебла, Ласн (Мбок, 90), Февр (Маньетти, 90), Онора (Баттоккио, 74), Мунье (Шарбонье, 79), Кардона (Ле Дуарон, 73).
"Сент-Этьен": Мулен, Сиссоко (Дебюши, 46), Мукуди, Колодзейчак, Камара, Будебуз (Аушиш, 74), Юссуф, Гурна-Дуат (Трауко, 46), Неу Нупа, Буанга (Ривера, 78), Аби (Норден, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13