"Брест" в домашнем матче Лиги 1 обыграл "Лилль"
"Брест" обыграл "Лилль" в матче 10-го тура Лиги 1.
"Брест" - "Лилль" - 3:2 (3:1)
Голы: Пьер-Габриэль, 15 - 1:0, Перро, 19 - 2:0, Кардона, 42 - 3:0, Бурак Йылмаз, 45+3 (с пенальти) - 3:1, Бурак Йылмаз, 57 - 3:2.
"Брест": Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Лан, Белькебла, Февр, Мунье (Шарбоннье, 78), Онора (Баттоккио, 83), Кардона (Ле Дуарон, 78).
"Лилль": Меньян, Пье (Веа, 76), Жозе Фонти, Брадарич (Мандава, 46), Ботман, Ренату Санчеш, Иконе (Шека, 46), Юсуф Языджи (Давид, 66), Сумаре (Лихаджи, 46), Бурак Йылмаз, Бамба.
"Лилль" располагается на 2 месте в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 12 очками занял 13 строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13