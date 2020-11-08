"Брест" в домашнем матче Лиги 1 обыграл "Лилль"

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"Брест" в домашнем матче Лиги 1 обыграл "Лилль"

"Брест" обыграл "Лилль" в матче 10-го тура Лиги 1.

"Брест" - "Лилль" - 3:2 (3:1)

Голы: Пьер-Габриэль, 15 - 1:0, Перро, 19 - 2:0, Кардона, 42 -  3:0, Бурак Йылмаз, 45+3 (с пенальти) - 3:1, Бурак Йылмаз, 57 - 3:2.

"Брест": Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Лан, Белькебла, Февр, Мунье (Шарбоннье, 78), Онора (Баттоккио, 83), Кардона (Ле Дуарон, 78).

"Лилль": Меньян, Пье (Веа, 76), Жозе Фонти, Брадарич (Мандава, 46), Ботман, Ренату Санчеш, Иконе (Шека, 46), Юсуф Языджи (Давид, 66), Сумаре (Лихаджи, 46), Бурак Йылмаз, Бамба.

"Лилль" располагается на 2 месте в турнирной таблице Лиги 1. "Брест" с 12 очками занял 13 строчку.

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