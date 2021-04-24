"Брест" в гостях добыл волевую победу над "Сент-Этьеном"
Фото твиттер Botin de Oro
В рамках 34-го тура французской Лиги 1 "Брест" на выезде обыграл "Сент-Этьен" со счетом 2:1.
На гол хозяев в исполнении Вахби Хазри дублем ответил Гаэтан Шарбонье.
"Сент-Этьен" – "Брест" - 1:2
Голы: 1:0 – 11 Хазри, 1:1 – 66 Шарбонье, 1:2 – 79 Шарбонье.
"Сент-Этьен": Грин, Трауко, Сиссе, Мукуди, Дебюши, Юссуф (Будебуз, 80), Гурна-Дуат (Соу, 89), Аушиш (Монне-Паке, 55), Камара, Норден (Аби, 55), Хазри (Амума, 55).
"Брест": Ларсоннер, Пьер-Габриэль (Дюверн, 80), Шардонне, Брассье, Перро, Февр, Белькебла, Маньетти, Онора (Бааль, 90), Кардона (Мбок, 88), Шарбонье (Ле Дуарон, 88).
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