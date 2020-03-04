Брестское "Динамо" - обладатель Суперкубка Беларуси

Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Беларуси.

Отметим, что "Динамо" выигрывает этот трофей третий раз кряду.

"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск 2:0

Голы: Кики, 3 - 1:0, Савицкий, 30 - 2:0

"Динамо" Брест: Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский, Гордейчук (Юзепчук, 64), Кисляк (Кривец, 90), Нойок (Бакай, 81), Савицкий (Печенин, 80), Лаптев (Быков, 63).

"Шахтер" Солигорск: Гутор, Политевич, Сачивко, Матвейчик (Бурко, 83), Антич, Кендыш, Баланович, Диасамидзе, Лулаку (Подстрелов, 46), Булычев (Селява, 46), Бодул (Лисакович, 74).

Предупреждения: Милевский (24), Кисляк (55), Селява (61), Нойок (76), Павлюченко (90).

Удаление: Милевский (49).

Читайте также: Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21. | http://soccernews.ru