Брестское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

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Брестское "Динамо" одержало победу над "Шахтером" в первом полуфинальном матче Кубка Беларуси

В рамках первой полуфинальной игры Кубка Беларуси брестское "Динамо" праздновало победу над солигорским "Шахтером".

Отметим, что ответный поединок состоится 29 апреля.

"Динамо" Брест - "Шахтер" Солигорск 2:0

Голы: Нойок, 6 - 1:0, Савицкий, 13 - 2:0

"Динамо" Брест: Игнатович, Хачериди, Витус, Кики, Милевский (Кривец, 66), Гордейчук (Садовский, 90), Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Печенин, 76).

"Шахтер" Солигорск: Чесновский, Политевич, Бурко, Матвейчик, Бегунов, Кендыш, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Подстрелов, Бодул (Диасамидзе, 46), Лисакович (Лулаку, 66).

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