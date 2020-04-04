Брестское "Динамо" проиграло "Славии", БАТЭ переиграл "Рух"
Представляем результаты матчей 3-го тура чемпионата Беларуси.
"Шахтер" Солигорск - "Неман" 0:0
"Шахтер" Солигорск: Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович, Диасамидзе (Лисакович, 85), Лулаку (Бодул, 62), Иванович (Шиндагоридзе, 69), Подстрелов.
"Неман": Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Кантария, Якимов, Легчилин (Вегеря, 83), Кадимян (Яцкевич, 88), Забелин, Рассадкин, Марушич (Иванов, 81).
БАТЭ - "Рух" 1:0
Гол: Осучукву (аг), 7 - 1:0
БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Копитович, Волков, Нехайчик, Бага, Драгун, Милич (Стасевич, 63), Виллумссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68).
"Рух": Нечаев, Гайдучик, Колпачук (Диалло, 67), Мигунов (Тихоновский, 60), Ковтун, Вильям, Осучукву, Васильев, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 78).
"Динамо" Брест - "Славия" Мозырь 1:2
Голы: Чухлей (пен), 64 - 0:1, Котляров, 77 - 0:2, Тымонюк (аг), 86 - 1:2
"Динамо" Брест: Игнатович, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский, Гордейчук, Бакай (Шевченко, 57), Кисляк, Быков (Нойок, 78), Садовский (Савицкий, 46).
"Славия" Мозырь: Барановский, Раевский, Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей, Котляров (Малькевич, 88), Нарх, Жук, Мельников (Василевич, 79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|БАТЭ
|26
|65
|2
|Динамо Минск
|26
|53
|3
|Шахтер
|26
|49
|4
|Белшина
|26
|43
|5
|Гранит
|26
|42
|6
|Минск
|26
|40
|7
|Торпедо Жодино
|26
|36
|8
|Неман Гродно
|26
|32
|9
|Нафтан
|26
|30
|10
|Славия
|26
|26
|11
|Слуцксахар
|26
|25
|12
|Динамо Брест
|26
|24
|13
|Витебск
|26
|21
|14
|Гомель
|26
|18