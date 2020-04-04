Брестское "Динамо" проиграло "Славии", БАТЭ переиграл "Рух"

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Брестское "Динамо" проиграло "Славии", БАТЭ переиграл "Рух"

Представляем результаты матчей 3-го тура чемпионата Беларуси.

"Шахтер" Солигорск - "Неман" 0:0

"Шахтер" Солигорск: Гутор, Политевич, Сачивко, Бурко, Матвейчик, Кендыш, Баланович, Диасамидзе (Лисакович, 85), Лулаку (Бодул, 62), Иванович (Шиндагоридзе, 69), Подстрелов.

"Неман": Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Кантария, Якимов, Легчилин (Вегеря, 83), Кадимян (Яцкевич, 88), Забелин, Рассадкин, Марушич (Иванов, 81).


БАТЭ - "Рух" 1:0

Гол: Осучукву (аг), 7 - 1:0

БАТЭ: Чичкан, Филипенко, Филипович, Копитович, Волков, Нехайчик, Бага, Драгун, Милич (Стасевич, 63), Виллумссон (Яблонский, 85), Сарока (Скавыш, 68).

"Рух": Нечаев, Гайдучик, Колпачук (Диалло, 67), Мигунов (Тихоновский, 60), Ковтун, Вильям, Осучукву, Васильев, Гречихо, Концевой, Петренко (Седько, 78).


"Динамо" Брест - "Славия" Мозырь 1:2

Голы: Чухлей (пен), 64 - 0:1, Котляров, 77 - 0:2, Тымонюк (аг), 86 - 1:2

"Динамо" Брест: Игнатович, Витус, Веретило, Павловец, Кики, Милевский, Гордейчук, Бакай (Шевченко, 57), Кисляк, Быков (Нойок, 78), Садовский (Савицкий, 46).

"Славия" Мозырь: Барановский, Раевский, Тымонюк, Пантя, Шевченко, Потапов, Чухлей, Котляров (Малькевич, 88), Нарх, Жук, Мельников (Василевич, 79).

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