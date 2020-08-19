Брестское "Динамо" разгромило "Астане" в Лиге Чемпионов

Теги динамо брестастана

Брестское "Динамо" разгромило "Астане" в Лиге Чемпионов

Брестское "Динамо" разгромило "Астану" в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Во втором раунде "Динамо" сыграет с победителем пары "Конна'c Куэй" - "Сараево".

"Динамо" - "Астана" - 6:3 (4:1)

Голы: Гордейчук, 16 - 1:0, Печенин, 17 - 2:0, Гордейчук, 22 - 3:0, Седько, 37 - 4:0, Томасов, 45 - 4:1, Ротариу, 47 - 4:2, Диалло, 55 - 5:2, Бейсебеков, 87 - 5:3, Диалло, 90 - 6:3.

Не пропустите: Киевское "Динамо" близко к тому, чтобы купить первого новичка-легионера| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

ПСЖ вышел в финал Лиги Чемпионов впервые в своей истории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов