Брестское "Динамо" сняло ролик про Милевского

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Брестское "Динамо" сняло ролик про Милевского

Брестское "Динамо" сняло юмористический ролик про новичка команды Артема Милевского.

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