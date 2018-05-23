Брестское "Динамо" вручило Марадоне футболку с 10-м номером

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Брестское "Динамо" вручило Марадоне футболку с 10-м номеромПредседатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона посетил первую для себя пресс-конференцию в новой должности. 

Во время презентации менеджер клуба Валдас Иванаускас вручил аргентинцу майку "Динамо".

"Я думаю, что это большой день не только в клубной истории "Динамо", но и во всей стране. Спасибо, что Диего принял этот нелёгкий вызов. Мы понимаем, что Диего представляет футбол не только в своей стране, но и во всём мире. Он приходит в клуб и свой опыт вложит не только в команду, но и в будущее – в наших детей. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться долгие годы", - сказал он.

Читайте: Власти Беларуси прокомментировали назначение Марадоны в брестское "Динамо" | http://soccernews.ru

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