Брестское "Динамо" вручило Марадоне футболку с 10-м номером

Председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона посетил первую для себя пресс-конференцию в новой должности.

Во время презентации менеджер клуба Валдас Иванаускас вручил аргентинцу майку "Динамо".

"Я думаю, что это большой день не только в клубной истории "Динамо", но и во всей стране. Спасибо, что Диего принял этот нелёгкий вызов. Мы понимаем, что Диего представляет футбол не только в своей стране, но и во всём мире. Он приходит в клуб и свой опыт вложит не только в команду, но и в будущее – в наших детей. Надеюсь, наше сотрудничество будет продолжаться долгие годы", - сказал он.

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