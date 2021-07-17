Брейтуэйт может оказаться в российском клубе

Фото инстаграм Мартина Брейтуэйта

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт готов сменить команду во время летнего трансферного окна.

По информации Sport.es, 30-летний футболист понимает, что конкуренция в атаке "сине-гранатовых" только выросла, поэтому у него будет мало шансов проявить себя в новом сезоне.

В связи с этим датчанин собирается рассмотреть предложения от других клубов. К нему есть интерес от "Валенсии", а также из Англии и России.

"Барса" хочет продать Брейтуэйта как можно скорее. "Блауграна" оценивает форварда в 15 миллионов евро.

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