Брейтуэйт может остаться в "Барселоне"

Будущее нападающего Мартина Брейтуэйта в "Барселоне" остаётся неопределённым.

По информации Mundo Deportivo, новый тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе с Рональдом Куманом ещё не решил, пригодится ли датский форвард в грядущем сезоне.

29-летний футболист пока производит положительное впечатление на наставника "Барсы", но ему ещё предстоит доказать свою состоятельность на тренировках.

Брейтуэйт перешёл в каталонский клуб в феврале из "Леганеса" за 18 миллионов евро. В его активе 1 гол и 1 ассист в 11 матчах.

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