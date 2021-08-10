Брейтуэйт может перейти в "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

Форвард сборной Дании Мартин Брэйтуэйт может уйти из "Барселоны" в ближайшее время, сообщает Sport.

По информации источника, у игрока есть предварительное соглашение с "Вест Хэмом". Но нападающий считает, что наилучший вариант для него – трансфер в "Тоттенхэм", который может произойти в том случае, если "шпоры" продадут Харри Кейна в другой клуб.

Отмечается, что "Барселона" хочет как можно быстрее оформить продажу датчанина. Однако сам Брэйтуэйт попросил каталонский клуб подождать. Игрок хочет понять, станет ли возможным переход в "Тоттенхэм".

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