Брейтуэйт может перейти в "Тоттенхэм"
Фото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен
Форвард сборной Дании Мартин Брэйтуэйт может уйти из "Барселоны" в ближайшее время, сообщает Sport.
По информации источника, у игрока есть предварительное соглашение с "Вест Хэмом". Но нападающий считает, что наилучший вариант для него – трансфер в "Тоттенхэм", который может произойти в том случае, если "шпоры" продадут Харри Кейна в другой клуб.
Отмечается, что "Барселона" хочет как можно быстрее оформить продажу датчанина. Однако сам Брэйтуэйт попросил каталонский клуб подождать. Игрок хочет понять, станет ли возможным переход в "Тоттенхэм".
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