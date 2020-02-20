Брейтуэйт может покинуть "Барселону" летом, если его игра не устроит клуб
Стали известны новые подробности грядущего перехода форварда "Леганеса" Мартина Брейтуэйта в "Барселону".
По информации Sport.es, руководство "сине-гранатовых" договорилось с агентом футболиста о том, что датчанин должен покинуть клуб летом, если его игра будет признана неудовлетворительной.
При этом контракт нападающего с "блауграной" будет рассчитан до лета 2023 года.
Ожидается, что "Барса" заплатит за Брейтуэйта 18-20 миллионов евро. О сделке будет объявлено в ближайшее время.
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