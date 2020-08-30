Брейтуэйт может получить в "Барселоне" номер Месси

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт может получить 10-й номер, если клуб покинет аргентинский форвард Лионель Месси, сообщает 20 Minutos.

По сведениям издания, форвард уже обсуждал данный вопрос с руководством клуба. Ранее сообщалось, что датчанин может остаться в команде, если сумеет произвести благоприятное впечатление на нового главного тренера клуба Рональда Кумана.

Брейтуэйт перешёл в каталонский клуб в феврале из "Леганеса" за 18 миллионов евро. В активе 29-летнего датчанина 1 гол и 1 ассист в 11 матчах. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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