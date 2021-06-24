Брэйтуэйт может продолжить карьеру в АПЛ

Фото: инстаграм Брэйтуэйта/Автор неизвестен

Как сообщает Sport.es, датский форвард каталонской "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт имеет возможность продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

По информации источника, в услугах нападающего заинтересованы "Вест Хэм", "Бернли", "Брайтон" и "Норвич".

Напомним, что ранее игрок выступал в Англии в составе "Мидлсбро".

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт принял участие в 42 матчах за "Барселону", в которых смог записать в свой актив 7 голов и сделал 4 голевых передачи.

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