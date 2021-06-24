Брэйтуэйт может продолжить карьеру в АПЛ

1 Теги мартин брейтуэйтбарселона

Брэйтуэйт может продолжить карьеру в АПЛФото: инстаграм Брэйтуэйта/Автор неизвестен

Как сообщает Sport.es, датский форвард каталонской "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт имеет возможность продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

По информации источника, в услугах нападающего заинтересованы "Вест Хэм", "Бернли", "Брайтон" и "Норвич".

Напомним, что ранее игрок выступал в Англии в составе "Мидлсбро".

В прошедшем сезоне Мартин Брэйтуэйт принял участие в 42 матчах за "Барселону", в которых смог записать в свой актив 7 голов и сделал 4 голевых передачи.

Также не пропустите: Забитцер высказался о шансах Австрии пройти Италию в 1/8 Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Классика от картонного победителя!Пользовался датчанином как хотел и где хотел!А сейчас не нужен!Пошёл вон!Больше не интересен!Гному же завезли новую партию наложниц!Дальше их очередь обслуживать ЛЕО во всех позах!Мда ... Visca El Barca!Visca El Catalunya!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Сразу три итальянских гранда претендуют на голкипера "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов