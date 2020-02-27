Брейтуэйт назвал легендой бывшего тренера "Спартака"

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Брейтуэйт назвал легендой бывшего тренера "Спартака"

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт поделился мнением о легендарном датском футболисте и тренере Микаэле Лаудрупе.

"Лаудруп - это легенда. Если мы когда-нибудь встретимся с ним, то я попрошу у него совет. Я очень уважаю его", - приводит слова Брейтуэйта официальный сайт клуба.

28-летний Брэйтуэйт перешел в "Барселону" 20 февраля из "Леганеса" за 18 миллионов евро. На данный момент он сыграл за каталонцев один матч и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Лаудруп тренировал "Спартак" с 2008 по 2009 годы, но успехов не добился. Также он работал с "Брондбю", "Хетафе", "Мальоркой", "Суонси", "Лехвией" и "Аль-Райаном".

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