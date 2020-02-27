Брейтуэйт назвал легендой бывшего тренера "Спартака"
Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт поделился мнением о легендарном датском футболисте и тренере Микаэле Лаудрупе.
"Лаудруп - это легенда. Если мы когда-нибудь встретимся с ним, то я попрошу у него совет. Я очень уважаю его", - приводит слова Брейтуэйта официальный сайт клуба.
28-летний Брэйтуэйт перешел в "Барселону" 20 февраля из "Леганеса" за 18 миллионов евро. На данный момент он сыграл за каталонцев один матч и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что Лаудруп тренировал "Спартак" с 2008 по 2009 годы, но успехов не добился. Также он работал с "Брондбю", "Хетафе", "Мальоркой", "Суонси", "Лехвией" и "Аль-Райаном".
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|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Эспаньол
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