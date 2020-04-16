Брейтуэйт назвал любимый момент в истории "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт рассказал о своем любимом моменте в истории клуба.

"Их было очень много. Однако я отлично помню гол Андреса Иньесты в ворота "Челси" в 2009 году", - приводит слова Брейтуэйта Marca.

Напомним, что тогда благодаря этому голу "Барса" сравняла счет в матче и пробилась в финал Лиги Чемпионов, где обыграла "Манчестер Юнайтед"

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