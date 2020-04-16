Брейтуэйт назвал любимый момент в истории "Барселоны"
Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт рассказал о своем любимом моменте в истории клуба.
"Их было очень много. Однако я отлично помню гол Андреса Иньесты в ворота "Челси" в 2009 году", - приводит слова Брейтуэйта Marca.
Напомним, что тогда благодаря этому голу "Барса" сравняла счет в матче и пробилась в финал Лиги Чемпионов, где обыграла "Манчестер Юнайтед"
Читайте также: "Вест Хэм" готов купить зимнего новичка "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Медведев заявил, что "Зенит" не будет вести переговоров по трансферам до окончания сезона
-
Президент Ла Лиги Тебас рассказал о возможных вариантах завершения сезона
-
Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном
-
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
В низших лигах Франции сезон досрочно завершен
Лента новостей
-
Брейтуэйт назвал любимый момент в истории "Барселоны"
-
Мостовой высказался о переносе парада 9 мая
-
Хавбек "Шальке" Бенталеб может перебраться в Россию
-
Колосков: "Язык не поворачивается назвать перенос парада правильным, решение вынужденное"
-
2
Финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы могут быть перенесены на конец августа
-
Тотти может стать агентом Инсинье
-
Медведев заявил, что "Зенит" не будет вести переговоров по трансферам до окончания сезона
-
Руководство "Интера" пожертвует миллион защитных масок
-
Шалимов опубликовал трогательный пост в своем инстаграме
-
2
Отец Неймара заверил болельщиков, что сын не хочет покидать ПСЖ
-
ПСЖ подготовит и доставит 25 тысяч блюд для персонала больниц Парижа
-
Голкипер ЦСКА Акинфеев рассказал, как относится к оскорблениям с трибун
-
Дзюба назвал пятерку сериалов для просмотра во время карантина
-
Ругани, выздоровевший после коронавируса, сфотографировался со своей беременной девушкой
-
Президент Ла Лиги Тебас рассказал о возможных вариантах завершения сезона
-
Флетчер вернется в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Исполком УЕФА проведет новую конференцию по ситуации с коронавирусом 23 апреля
-
Area Napoli: четыре топ-клуба Европы интересуются форвардом "Зенита" Азмуном
-
10
"Барселона", "Реал", "Севилья" и "Сосьедад" пройдут в ЛЧ, если Ла Лига досрочно завершит сезон
-
"Атлетико", "Севилья" и "Вест Хэм" нацелились на защитника "Марселя" Сарра
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14