Брейтуэйт не поможет "Барселоне" в Лиге Чемпионов

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Брейтуэйт не поможет "Барселоне" в Лиге Чемпионов

Новичок "Барселоны" Мартин Брейтуэйт не поможет клубу в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Как сообщает Transfermarkt, каталонцы не смогут дозаявить игрока, так как срок регистрации новичков в ЛЧ истек 3 февраля.

Напомним, что "Барса" приобрела Брейтуэйта у "Леганеса" за 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Брейтуэйт провел 27 игр, в которых забил 8 голов.

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