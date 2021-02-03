Брэйтуэйт отказался перейти из "Барселоны" в клуб АПЛ

"Вест Бромвич" проявлял интерес к датскому нападающему "Барселоны" Мартину Брэйтуэйту, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб хотел арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Впрочем, Брэйтуэйт отказался менять клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Брэйтуэйт провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года. | http://soccernews.ru