Брэйтуэйт отказался перейти из "Барселоны" в клуб АПЛ

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Брэйтуэйт отказался перейти из "Барселоны" в клуб АПЛ

"Вест Бромвич" проявлял интерес к датскому нападающему "Барселоны" Мартину Брэйтуэйту, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб хотел арендовать футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Впрочем, Брэйтуэйт отказался менять клуб.

В нынешнем сезоне 29-летний Брэйтуэйт провел за "Барселону" 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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