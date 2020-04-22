Брейтуэйт рассказал о своих планах в составе "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт прокомментировал свое будущее.

"Уверен, что буду выступать за "Барселону" еще четыре с половиной года. Так я представляю себе это в голове. Сейчас я просто хочу выходить на поле, наслаждаться игрой и выигрывать трофеи с "Барсой".

Я смотрю на всех легенд клуба и на лучшие периоды в истории клуба. Моя цель - заявить, что я играл в одной из лучших команд и поколений "Барселоны". Хочется, чтобы люди в будущем говорили: "Да, это была одна из лучших команд, которые когда-либо были в истории "Барселоны", - приводит слова Брейтуэйта El Espanol.

Брейтуэйт перешел в "Барселону" минувшей зимой за 18 миллионов евро. На его счету одна голевая передача в трех матчах.

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