Брейтуэйт рассказал о своих планах в составе "Барселоны"
Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт прокомментировал свое будущее.
"Уверен, что буду выступать за "Барселону" еще четыре с половиной года. Так я представляю себе это в голове. Сейчас я просто хочу выходить на поле, наслаждаться игрой и выигрывать трофеи с "Барсой".
Я смотрю на всех легенд клуба и на лучшие периоды в истории клуба. Моя цель - заявить, что я играл в одной из лучших команд и поколений "Барселоны". Хочется, чтобы люди в будущем говорили: "Да, это была одна из лучших команд, которые когда-либо были в истории "Барселоны", - приводит слова Брейтуэйта El Espanol.
Брейтуэйт перешел в "Барселону" минувшей зимой за 18 миллионов евро. На его счету одна голевая передача в трех матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14