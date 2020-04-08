Брейтуэйт сделал прическу в стиле Роналдо на ЧМ-2002

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Брейтуэйт сделал прическу в стиле Роналдо на ЧМ-2002

Форвард "Барселоны" Мартин Брейтуэйт сменил имидж во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Футболист сделал такую же прическу, как у легендарного бразильца Роналдо на ЧМ-2002.

"Так странно сидеть дома. Каждый день узнаешь о себе что-то новое. Я выяснил, что я тот еще парикмахер", - подписал видео футболист.

Брейтуэт перебрался в "Барселону" минувшей зимой. Он провел три матча и отметился одной голевой передачей.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если бы не коронавирус, по голам догнал бы Месси:)

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