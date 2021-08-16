Брейтуэйт высказался после дубля в ворота "Реал Сосьедада" в первом туре Ла Лиги

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт поделился эмоциями после победы над "Реал Сосьедадом" в первом туре Ла Лиги со счетом 4:2.

"Кто-то любит поговорить. Я высказываюсь на поле", – написал нападающий в инстаграме.

Напомним, что в первом официальном матче после ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси датчанин оформил дубль, а также отдал голевую передачу в концовке встречи на Серджи Роберто.

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