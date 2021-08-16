Брейтуэйт высказался после дубля в ворота "Реал Сосьедада" в первом туре Ла Лиги
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Форвард "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брэйтуэйт поделился эмоциями после победы над "Реал Сосьедадом" в первом туре Ла Лиги со счетом 4:2.
"Кто-то любит поговорить. Я высказываюсь на поле", – написал нападающий в инстаграме.
Напомним, что в первом официальном матче после ухода аргентинского нападающего Лионеля Месси датчанин оформил дубль, а также отдал голевую передачу в концовке встречи на Серджи Роберто.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14