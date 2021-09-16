Брейтуэйта прооперировали после серьезной травмы

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Брейтуэйта прооперировали после серьезной травмыФото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

Форвард "Барселоны" и сборной Дании Мартин Брейтуэйт успешно прооперирован, сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Отмечается, что операцию проводили врачи Хуан Карлес Монллау и Жорди Пучделливол под наблюдением медицинской службы "Барселоны". Игрока беспокоил пателлофеморальный болевой синдром в левом колене.

Сообщается, что операция прошла успешно. "Барса" не называет сроки восстановления футболиста, но по информации СМИ, датчанин может пропустить до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Брейтуэт сыграл 3 матча в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

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