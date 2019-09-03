Бригада Карасева назначена на матч Словения - Польша

Матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Словения - Польша обслужит бригада российского арбитра Сергея Карасёва. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.



Ассистентами судьи будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртым арбитром будет Виталий Мешков.

Матч отборочного турнира Евро-2020 Словения - Польша пройдет 6 сентября на стадионе "Стожице". Начало - в 21:45 мск.

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