Бригада венгерских арбитров обслужит матч "Атлетико" - "Локомотив"
Стало известно, кто обслужит матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" - "Локомотив". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Главный судья матча - Виктор Кошшаи. Его помощниками будут Гьорги Ринг и Венцель Тот. Резервным арбитром назначен Тамаш Богнар. За работу системы видеопомощи рефери (VAR) будут отвечать Шимон Марчиняк и Томаш Квятковски из Польши.
Встреча команд состоится 11 декабря на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 23:00 (мск). "Железнодорожники" располагаются на 4 месте группы D, набрав 3 балла. У "Атлетико" в активе 7 очков.
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