"Бристоль Сити" – "Манчестер Сити" – 2:3 (обзор)

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"Бристоль Сити" – "Манчестер Сити" – 2:3 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного полуфинального матча Кубка английской Лиги между "Бристоль Сити" и "Манчестер Сити" (2:3).

Видео: "Бристоль Сити" –  "Манчестер Сити".

 

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Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
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