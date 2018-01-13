"Бристоль Сити" подписал полузащитника "Ливерпуля"

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"Бристоль Сити" подписал полузащитника "Ливерпуля"

"Бристоль Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Ливерпуля" Райана Кента.

"Единороги" арендовали 21-летнего футболиста до лета 2018 года. В составе новой команды перспективный хавбек будет играть под 40-м номером.

Стоит отметить, что первую половину этого сезона Кент провёл в "Фрайбурге", сыграл 6 матчей.

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