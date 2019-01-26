"Бристоль" выбил "Болтон" из Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Бристоль" обыграл "Болтон", тем самым добыв путевку в следующий раунд.

"Бристоль Сити" - "Болтон" 2:1

Голы: Биверс, 6 - 0:1, О`Дода, 8 - 1:1, Элиассон, 30 - 2:1

"Бристоль Сити": Филдинг, Калас, Дасилва (Келли, 83), Райт, Бейкер (Пизано, 77), Моррелл, Пэк, Палмер (Браунхилл, 74), Элиассон, О`Дода, Дьедиу.

"Болтон": Мэттьюз, Хоббс, Биверс, Литтл, Ольковски, Лоу, Коннелл (Доналдсон, 83), Нун, Притчард (Амеоби, 64), Мерфи (О`Нил, 76), Мадженнис.

Предупреждения: Нун (63), Пэк (66), Мерфи (69).

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