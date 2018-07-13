Британская пресса назвала причину увольнения Конте из "Челси"

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Британская пресса назвала причину увольнения Конте из "Челси"

Британская пресса назвала причину увольнения Антонио Конте с поста главного тренера "Челси".

Как сообщает Sky Sports, руководство лондонского клуба при принятии решения об отставке итальянского специалиста указало на его конфликтность.

Конте припомнили неоднократные ситуации с недопонимаем между ним и правлением "синих", а также ссоры с несколькими футболистами, в частности Диего Костой и Давидом Луизом. | http://soccernews.ru

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