Британская пресса назвала причину увольнения Конте из "Челси"

Британская пресса назвала причину увольнения Антонио Конте с поста главного тренера "Челси".

Как сообщает Sky Sports, руководство лондонского клуба при принятии решения об отставке итальянского специалиста указало на его конфликтность.

Конте припомнили неоднократные ситуации с недопонимаем между ним и правлением "синих", а также ссоры с несколькими футболистами, в частности Диего Костой и Давидом Луизом. | http://soccernews.ru