Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

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Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Уэльс  –  Ирландия

Стадион: "Кардифф Сити" (Уэльс)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Одна из самых интересных ситуаций сложилась перед 10 туром отборочных матчей в группе "H": сразу 3 команды имеют шансы попасть на Чемпионат Мира и две из них сойдутся в очном поединке. Сербия, Уэльс и Ирландия находятся на расстоянии одного очка друг от друга и по-прежнему являются претендентами на первое место в группе. Подопечные Муслина проведут свой последний матч в родных стенах против Грузии, а валлийцы и ирландцы встретятся лицом к лицу в Кардиффе.

В активе сборной Сербии на данный момент 18 очков, на один балл меньше у валлийцев, на два – у ирландцев. Факт в том, что одну их этих сборных, Ирландию или Уэльс, на Чемпионате Мира мы точно не увидим – при любом раскладе лишь одна из этих команд может финишировать на первом или втором месте.

В последних трех матчах сборная Уэльса исключительно радует своих болельщиков: поочередно были обыграны Австрия , Молдова и Грузия с общим счетом 4:0. В то же время ирландцы поставили себя в затруднительное положение: команда сыграла вничью с Грузией – 1:1, а затем уступила сборной Сербии – 0:1. В последнем туре была обыграна Молдова со счетом 2:0, и теперь у Ирландии нет других вариантов, кроме как обыгрывать валлийцев на чужом поле.

Уэльс – исторически удобный соперник для ирландцев, ведь еще ни разу валлийцам не удалось победить своих оппонентов. Но в данном матче подопечных Коулмана устроит и ничья, ведь сербы вряд ли упустят первую строчку, а очков для выхода в стыковые матчи им должно хватить. Не сможет помочь хозяевам лидер и лучший бомбардир команды Гарет Бэйл – у него травма задней поверхности бедра, у ирландцев травмированные игроки отсутствуют.

Интересные факты противостояния Уэльса и Ирландии:

Два последних матча между этими сборными закончились безголевой ничьей.

Уэльс не проигрывал в 11 последних официальных матчах.

Ирландия не проигрывала Уэльсу в 5 последних матчах: 2 победы и 3 ничьи.

Ориентировочные составы на игру:

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Гантер, Честер, Рэмзи, Аллен, Ледли, Кинг, Лоуренс,  Воукс.

Ирландия: Рэндолф, Кристи, Кларк, Уорд, Даффи, Хендрик, Брэди, Макклейн, Мейлер,  Лонг, Мерфи.

Прогноз на матч Уэльс  –  Ирландия:

Небольшое преимущество, по мнению букмекеров, на стороне валлийцев, однако команды примерно равны по силам и предсказать исход поединка крайне сложно.

На победу сборной Уэльса букмекеры предлагают коэффициент 2,38, на ничью – 3,10, на победу Ирландии – 3,30.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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