Британские СМИ запросили у ФИФА информацию по допинг-контролю игроков сборной России

Британская газета The Telegraph запросила у ФИФА информацию по допинг-контролю игроков сборной России на Чемпионате Мира.

Однако, как информирует Чемпионат, в Международной федерации футбола не удовлетворили запрос издания, сославшись на то, что во время проведения турниров организация такую информацию, как правило, не обнародует.

Напомним, Каррера не удивлен результатам сборной России. | soccernews.ru