Британские власти назвали предполагаемую дату возвращения болельщиков на матчи АПЛ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в ближайшее время не планируется проведение спортивных мероприятий с болельщиками на трибунах.
Политик отметил, что возвращение людей на стадионы возможно не ранее середины октября.
Напомним, что запрет на посещение матчей обусловлен пандемией коронавируса.
АПЛ возобновилась в июне и "Ливерпуль" уже обеспечил себе чемпионский титул.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18