Британские власти назвали предполагаемую дату возвращения болельщиков на матчи АПЛ

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Британские власти назвали предполагаемую дату возвращения болельщиков на матчи АПЛ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в ближайшее время не планируется проведение спортивных мероприятий с болельщиками на трибунах.

Политик отметил, что возвращение людей на стадионы возможно не ранее середины октября.

Напомним, что запрет на посещение матчей обусловлен пандемией коронавируса.

АПЛ возобновилась в июне и "Ливерпуль" уже обеспечил себе чемпионский титул.

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