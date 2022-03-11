Британские власти поставили ультиматум Абрамовичу по продаже "Челси"

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Владелец "Челси" Роман Абрамович должен продать лондонский клуб до 31 мая, пишет Sky Sports.

По информации источника, в противном случае "синим" не продлят лицензию, и функционирование команды окажется под вопросом.

При этом российский бизнесмен не может получить прибыль от потенциальной сделки. Это одно из условий введённых санкций.

55-летний Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Он хотел заработать на продаже клуба около 3 миллиардов фунтов.

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