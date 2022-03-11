Британские власти поставили ультиматум Абрамовичу по продаже "Челси"
Владелец "Челси" Роман Абрамович должен продать лондонский клуб до 31 мая, пишет Sky Sports.
По информации источника, в противном случае "синим" не продлят лицензию, и функционирование команды окажется под вопросом.
При этом российский бизнесмен не может получить прибыль от потенциальной сделки. Это одно из условий введённых санкций.
55-летний Абрамович владеет "Челси" с 2003 года. Он хотел заработать на продаже клуба около 3 миллиардов фунтов.
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|Команда
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|27
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|3
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|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
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|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18