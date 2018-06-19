Британские журналисты расхвалили русский народ после случая в Волгограде

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Британские журналисты расхвалили русский народ после случая в ВолгоградеЖурналист Sky News Энда Брэйди рассказал, что житель Волгограда бесплатно довез работников СМИ до отеля после матча ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1).

"Час ночи в Волгограде после матча сборной Англии, такси нет, а всю нашу технику нужно вернуть в отель. Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди", - сказал он..

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