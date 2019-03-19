Британский бизнесмен хочет купить "Челси"

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет выкупить "Челси" у Романа Абрамовича. Об этом сообщает The Times.

Примерная стоимость английского клуба - 2,5 миллиарда фунтов.

Стоит отметить, что Рэтклиффа не устраивает сумма, за которую Абрамович готов продать клуб, так как в "Челси" необходимо реконструировать стадион.

Абрамович стал владельцем клуба в 2003 году за 140 миллионов фунтов.

"Челси" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 57 очков.

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