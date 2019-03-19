Британский бизнесмен хочет купить "Челси"

Теги челсироман абрамович

Британский бизнесмен хочет купить "Челси"

Британский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет выкупить "Челси" у Романа Абрамовича. Об этом сообщает The Times.

Примерная стоимость английского клуба - 2,5 миллиарда фунтов.

Стоит отметить, что Рэтклиффа не устраивает сумма, за которую Абрамович готов продать клуб, так как в "Челси" необходимо реконструировать стадион

Абрамович стал владельцем клуба в 2003 году за 140 миллионов фунтов.

"Челси" занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 57 очков.

Не пропустите: Варан задумался об уходе из "Реала". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом

Гризманн хочет перейти в "Барселону" летом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов