Британский инвестиционный фонд пытался купить "Интер"

Миланский "Интер" мог сменить владельца, утверждает Football Italia.

По сведениям издания, британский инвестиционный фонд BC Partners сделал предложение семье Чжан о продаже клуба за 750 миллионов евро.

Китайские бизнесмены, владеющие "нерадзурри", ответили отказом, поскольку не готовы расставаться с клубом менее чем за 1 миллиард.

"Интер" лидирует в текущем розыгрыше Серии А, набрав 47 очков в 21 туре.

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