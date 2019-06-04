Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро
Британский мультимиллиардер сэр Джим Рэтклифф намерен купить французский клуб "Ницца". Об этом сообщает Nice-Matin.
Он готов заплатить за команду, примерно, 101 млн евро. На данный момент руководство клуба рассматривает предложение, но, скорее всего, они согласятся на сделку.
Рэтклифф является самым богатым человеком Великобритании. Зимой этого года он уже делал предложение о покупке команды.
В минувшем сезоне "Ницца" заняла 7-е место в Лиге 1.
Ранее 66-летний Рэтклифф купил велосипедную команду Team Sky и вкладывался в регату Кубок Америки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27