Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро

Теги ницца

Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро

Британский мультимиллиардер сэр Джим Рэтклифф намерен купить французский клуб "Ницца". Об этом сообщает Nice-Matin.

Он готов заплатить за команду, примерно, 101 млн евро. На данный момент руководство клуба рассматривает предложение, но, скорее всего, они согласятся на сделку.

Рэтклифф является самым богатым человеком Великобритании. Зимой этого года он уже делал предложение о покупке команды.

В минувшем сезоне "Ницца" заняла 7-е место в Лиге 1.

Ранее 66-летний Рэтклифф купил велосипедную команду Team Sky и вкладывался в регату Кубок Америки.

А еще: Менье: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Лопетеги возглавил "Севилью"

Лопетеги возглавил "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов