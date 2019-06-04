Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро

Британский мультимиллиардер сэр Джим Рэтклифф намерен купить французский клуб "Ницца". Об этом сообщает Nice-Matin.

Он готов заплатить за команду, примерно, 101 млн евро. На данный момент руководство клуба рассматривает предложение, но, скорее всего, они согласятся на сделку.

Рэтклифф является самым богатым человеком Великобритании. Зимой этого года он уже делал предложение о покупке команды.

В минувшем сезоне "Ницца" заняла 7-е место в Лиге 1.

Ранее 66-летний Рэтклифф купил велосипедную команду Team Sky и вкладывался в регату Кубок Америки.

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