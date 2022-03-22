Британский миллиардер Кэнди улучшил предложение о покупке "Челси"

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Британский миллиардер Кэнди улучшил предложение о покупке "Челси"

Британский бизнесмен Ник Кэнди не оставляет попыток стать владельцем "Челси", сообщает Sky Sports.

По информации источника, миллиардер улучшил предложение о покупке лондонского клуба.

Кэнди удалось привлечь дополнительные деньги благодаря новому инвестору из Южной Кореи.

Напомним, что с 2003 года "Челси" принадлежит Роману Абрамовичу, однако россиянин вынужден избавиться от клуба из-за санкций со стороны правительства Великобритании.

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