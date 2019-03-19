Британский миллиардер заинтересован в приобретении "Челси"

Британский миллиардер Джим Рэтклифф заинтересован в приобретении "Челси", сообщает The Times.

По сведениям издания, химический магнат, состояние которого оценивается в 21 миллиард фунтов, намерен вложиться в футбол.

66-летний бизнесмен готов заплатить за лондонский клуб требуемые Романом Абрамовичем 2,5 миллиарда фунтов.

Однако Рэтклиффа беспокоит вопрос с реконструкцией стадиона "Стемфорд Бридж", которая может потребовать серьёзных финансовых вливаний.

Не пропустите: В "Челси" обсудили будущее Сарри. | http://soccernews.ru