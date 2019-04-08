Британский таблоид выдумал интервью Коутиньо

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Британский таблоид выдумал интервью Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо заявил, что он не давал интервью британскому таблоиду The Mirror. 

Ранее в газете были опубликованы ряд интересных заявлений бразильца. В частности, он якобы сказал, что не собирается возвращаться в АПЛ.

Однако, как сообщает Sport.es, появившийся в издании материал - фейк. 26-летний бразилец проинформировал каталонский клуб, что не стоит верить появившейся публикации.

Примечательно, что это не новая практика британских СМИ. Ранее они уже были замечены в распространении фальшивых интервью в преддверии матчей команд из АПЛ в плей-офф Лиги Чемпионов.

Напомним, что в среду "Барселона" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала ЛЧ.

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