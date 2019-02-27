Британский защитник получил огромную дисквалификацию за допинг

Теги питерборо юнайтед

Британский защитник получил огромную дисквалификацию за допинг
Защитник клуба третьего по силе английского дивизиона "Питерборо" Джош Йоруэрт наказан четырехлетней дисквалификацией за употребление допинга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в сентябре 2018 года Йоруэрт не открыл дверь допинг-офицерам. Выяснилось, что за несколько дней до этого он употреблял кокаин. Если бы игрок просто был пойман на положительном тесте, то его дисквалификация составила бы всего три месяца. Но за уклонение от теста он получит четыре года отстранения от футбола.

В клубе приняли решение о расторжении контракта с Йоруэртом в одностороннем порядке.

23-летний Йоруэт является воспитанником "Кардиффа". В "Петерборо" он перешел летом 2018 года и провел за клуб 2 матча. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Уэльса и забил один гол.

Не пропустите: "Нант" пожаловался в ФИФА на "Кардифф" из-за Салы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 53
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 27 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 27 24
19 Фулхэм Фулхэм 27 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов