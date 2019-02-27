Британский защитник получил огромную дисквалификацию за допинг



Защитник клуба третьего по силе английского дивизиона "Питерборо" Джош Йоруэрт наказан четырехлетней дисквалификацией за употребление допинга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в сентябре 2018 года Йоруэрт не открыл дверь допинг-офицерам. Выяснилось, что за несколько дней до этого он употреблял кокаин. Если бы игрок просто был пойман на положительном тесте, то его дисквалификация составила бы всего три месяца. Но за уклонение от теста он получит четыре года отстранения от футбола.

В клубе приняли решение о расторжении контракта с Йоруэртом в одностороннем порядке.

23-летний Йоруэт является воспитанником "Кардиффа". В "Петерборо" он перешел летом 2018 года и провел за клуб 2 матча. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Уэльса и забил один гол.

Не пропустите: "Нант" пожаловался в ФИФА на "Кардифф" из-за Салы. | http://soccernews.ru