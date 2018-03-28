Британский журналист: "Английские хулиганы побоятся ехать в Россию"

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Британский журналист: "Английские хулиганы побоятся ехать в Россию"Заместитель спортивного редактора издания The Sun Мартин Липтон выступил с критикой в адрес болельщиков сборной Англии.

"К сожалению, есть группа болельщиков, которые позорят страну и вызывают отвращение к ней на постоянной основе. Для меня они худшее проявление британской культуры. Они - пивные лунатики по пятничным вечерам. Эти люди думают, что, как только они выезжают за пределы страны, перед ними загорается зелёный свет и можно вести себя ещё хуже.

Не думаю, что кто-то из них поедет в Россию. Они трусы. Они считают себя сильными, когда их не меньше сотни. Потом они видят, что такое по-настоящему жёсткие мужики, разворачиваются и убегают", - сказал он.

Читайте: На британском телеканале выйдет документальный фильм о российских футбольных хулиганах | soccernews.ru

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