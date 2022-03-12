Британское правительство будет полностью контролировать процесс продажи "Челси"
Власти Великобритании сделали обязательным условием для продажи "Челси" согласование всех ключевых нюансов сделки.
По информации The Telegraph, правительство будет утверждать нового владельца лондонского клуба.
Кроме того, британские власти планируют определять, куда пойдут вырученные деньги.
Напомним, что Роман Абрамович, попавший под санкции, не сможет ничего заработать на продаже "Челси".
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18