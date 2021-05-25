"Брондбю" впервые за 16 лет стал чемпионом Дании

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"Брондбю" впервые за 16 лет стал чемпионом Дании

Фото твиттер "Брондбю"

В Дании определился новый чемпион. Им стал "Брондбю".

Благодаря победе над "Нордсьелландом" со счётом 2:0 команда сохранила за собой первое место.

Для "Брондбю" это первый чемпионский титул с 2005 года. Всего в истории клуба это 11-е золото.

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