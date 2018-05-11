"Брондбю" выиграл Кубок Дании

В финальном матче Кубка Дании "Брондбю" обыграл "Силкеборг" со счётом 3:1.

"Брондбю" стал обладателем этого трофея впервые с 2008 года и в седьмой раз в истории.

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