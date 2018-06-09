Бронзовый призёр Евро-2008 продлил контракт с клубом ФНЛ

Теги балтикадмитрий торбинский

Бронзовый призёр Евро-2008 продлил контракт с клубом ФНЛ

"Балтика" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Торбинским.

34-летний футболист, который является бронзовым призёром Евро-2008, заключил с калининградским клубом соглашение до лета 2019 года.

Торбинский выступает за "Балтику" с февраля текущего года, сыграл 10 матчей.

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