Брошенную капитанскую повязку Роналду продали на аукционе: названа сумма

Теги португалиясербиякриштиану роналду

Брошенную капитанскую повязку Роналду продали на аукционе: названа сумма

Фото твиттер Archive Cristiano/Автор неизвестен

Завершился аукцион, на котором продавалась капитанская повязка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, что судьи ошибочно не засчитали гол 36-летнего футболиста во время гостевого матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Разгневанный таким решением форвард бросил повязку на газон и покинул поле.

В итоге повязку подобрал один из сотрудников стадиона и передал благотворительной организации для последующей продажи.

За лот удалось выручить около 63,7 тысячи евро. Эти деньги пойдут на лечение шестимесячного сербского ребенка, который страдает атрофией спинных мышц. 

Не пропустите: Мело: "Всем, кто критикует Роналду, нужно помыть рот". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" готов продать летом четырёх игроков

"Реал" готов продать летом четырёх игроков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов