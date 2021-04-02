Брошенную капитанскую повязку Роналду продали на аукционе: названа сумма
Фото твиттер Archive Cristiano/Автор неизвестен
Завершился аукцион, на котором продавалась капитанская повязка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, что судьи ошибочно не засчитали гол 36-летнего футболиста во время гостевого матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Разгневанный таким решением форвард бросил повязку на газон и покинул поле.
В итоге повязку подобрал один из сотрудников стадиона и передал благотворительной организации для последующей продажи.
За лот удалось выручить около 63,7 тысячи евро. Эти деньги пойдут на лечение шестимесячного сербского ребенка, который страдает атрофией спинных мышц.
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