Брошенную капитанскую повязку Роналду продали на аукционе: названа сумма

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Завершился аукцион, на котором продавалась капитанская повязка нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Напомним, что судьи ошибочно не засчитали гол 36-летнего футболиста во время гостевого матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2). Разгневанный таким решением форвард бросил повязку на газон и покинул поле.

В итоге повязку подобрал один из сотрудников стадиона и передал благотворительной организации для последующей продажи.

За лот удалось выручить около 63,7 тысячи евро. Эти деньги пойдут на лечение шестимесячного сербского ребенка, который страдает атрофией спинных мышц.

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