"Бросил вёсла и перестал играть": Дюпин жёстко раскритиковал Хвичу после поражения "Рубина" от "Нижнего Новгорода"
Фото сайт РПЛ
Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин публично выразил недовольство игрой своего партнёра по команде Хвичи Кварацхелии.
Сегодня казанцы на своём поле сенсационно уступили "Нижнему Новгороду" со счётом 0:1.
"Мы разбирали "Нижний Новгород", у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них, соответственно, нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там один-два человека.
Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить.
Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя ещё есть 30 минут, сделай всё, чтобы исправить это. А он просто бросил вёсла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал - они ключевые", - сказал Дюпин.
В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Нижнего Новгорода". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" без Холанда обыграла "Аугсбург" и другие результаты 7-го тура Бундеслиги
-
"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо"
-
"Салернитана" одолела "Дженоа" в 7-м туре Серии А
-
"Бросил вёсла и перестал играть": Дюпин жёстко раскритиковал Хвичу после поражения "Рубина" от "Нижнего Новгорода"
-
Роналду провёл 200-й матч в АПЛ
-
"Реал" и "Бавария" поспорят за защитника "Челси"
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "Нижнего Новгорода"
-
"Осасуна" дожала "Райо Вальекано"
-
Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре
-
Источник: Самошников пропустит октябрьские матчи сборной России
-
"Манчестер Юнайтед" потерял очки в матче с "Эвертоном"
-
1
Куман продолжит тренировать "Барселону"
-
"Рубин" сенсационно уступил "Нижнему Новгороду"
-
"Краснодар" возобновил интерес к защитнику "Галатасарая"
-
Бензема назвал лучший клуб мира
-
"Рубин" теряет Самошникова
-
Каррера прокомментировал вызов Бакаева в сборную России
-
Хабиб посетил матч АПЛ
-
"Динамо" назвало лучшего игрока команды в сентябре
-
Бензема сделал громкое заявление о будущем Мбаппе