"Бросил вёсла и перестал играть": Дюпин жёстко раскритиковал Хвичу после поражения "Рубина" от "Нижнего Новгорода"

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Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин публично выразил недовольство игрой своего партнёра по команде Хвичи Кварацхелии.

Сегодня казанцы на своём поле сенсационно уступили "Нижнему Новгороду" со счётом 0:1.

"Мы разбирали "Нижний Новгород", у них были моменты, когда три человека оказываются в чужой штрафной площади, и против них, соответственно, нужно четыре игрока оставлять, чтобы было преимущество. И у нас так должно быть. Но у нас если какая-то острота, подача с фланга в штрафную площадь, там один-два человека.

Хвича, к примеру, сегодня очень часто застревал широко, а он знает, что нужно играть уже, закрывать дальнюю штангу, я ему кричал-кричал, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Поэтому, думаю, нужно психологически где-то поговорить.

Это футбол. Ну не забил ты пенальти, у тебя ещё есть 30 минут, сделай всё, чтобы исправить это. А он просто бросил вёсла и перестал играть. Причина во многих факторах, но которые я назвал - они ключевые", - сказал Дюпин.

В текущем сезоне Хвича сыграл за "Рубин" 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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