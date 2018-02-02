Бросить вызов гранду: непобедимый в последних играх "Кёльн" примет дортмундскую "Боруссию"

"Кёльн" – "Боруссия" Д

Стадион: "Рейн Энерги" (Кельн, Германия)

Начало матча: 22:30

Арбитр: Бенджамин Бранд (Бамберг)

Вечером в пятницу 21-й тур немецкой Бундеслиги будет открывать встреча аутсайдера чемпионата "Кёльна" и дортмундской "Боруссии". Последние три сезона "шмели" не могут выиграть на "Рейн Энерги". Да и дома за этот же отрезок времени дортмундцы победили "козлов" лишь раз. Было это в матче первого круга текущего розыгрыша Бундеслиги, когда "Боруссия" нокаутировала соперника со счетом 5:0. Дубль в том матче на свой счет записал Пьер-Эмерик Обамеянг, который нынче является игроком лондонского "Арсенала".

После сыгранных 20 туров "Кёльн" все еще продолжает замыкать турнирную таблицу, имея 13 очков своем активе. И отставание от спасительного 15-го места все еще серьезное – 7 баллов. Однако за предыдущие пять туров команда заработала 10 баллов, тем самым значительно улучшив свои показатели. Связывать такой успех можно с приходом нового наставника Рутенбека, который возглавил клуб после первого круга чемпионата.

Вот уже четыре тура кряду "козлы" не проигрывают, добыв за отрезок времени 3 победы. Последний раз команда Штефана Рутенбека уступала в Бундеслиге "Баварии" еще в середине декабря прошлого года. В прошлом туре "Кёльн" принимал "Аугсубург" и не смог продолжить победную серию до 4 матчей подряд. Встреча завершилась ничьей 1:1. Хозяева имели небольшое преимущество и забили первыми. На 40-й минуте отличился Йойич. Однако победный счет "козлам" удержать не удалось и на 77-й минуте гости отыгрались.

На своем стадионе "Кёльн" сыграл в этом сезоне Бундеслиги 10 матчей, в которых одержал только 2 победы при таком же количестве ничьих и 6 поражениях. Однако вот уже три домашних матча подряд команда не проигрывает (2 победы и 1 ничья).

Не так давно в Дортмунде тоже сменился тренер. По иронии судьбы им стал бывший наставник "Кёльна" Питер Штогер. Но кардинальных перемен его приход в игру "Боруссии" не принес. Да, на финише первого круга были обыграны подряд "Майнц" (2:0) и "Хоффенхайм" (2:1), но в январе "шмели" набирают очки пока что исключительно в ничейных матчах. Таким образом, перед 21-м туром команда из Дортмунда с 31 очком располагается на 6-й позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Но плотность наверху настолько высокая, что отставание от второго места составляет лишь 3 балла.

В прошлом туре дортмундцы принимали "Фрайбург" и в третий раз подряд сыграли вничью. На этот раз со счетом 2:2. Да, хозяева полностью доминировали в матче и на 9-й минуте открыли счет (Кагава). Но гости не только до перерыва сравняли результат, но и вышли вперед на 21-й минуте. А от поражения "Боруссию" спас Толян, забивший второй мяч уже в компенсированное время.

Главная новость "шмелей" – команду покинул Пьер-Эмерик Обамеянг, устроивший в последних матчах демарш руководству. Заменить его призван Миши Батшуайи, выступавший в "Челси".

Интересные факты противостояния "Кёльна" и "Боруссии" Д:

"Кёльн" не проигрывает дортмундской "Боруссии" на своем поле уже 3 матча кряду

Три из четырех последних поединков между этими клубами завершились вничью

"Боруссия" пропускала на "Рейн Энерги" в шести играх кряду

В шести последних матчах "Кёльн" потерпел одно поражение

Ориентировочные составы на матч:

"Кёльн": Хорн – Сёренсен, Мере, Хайнц, Хектор, Хёгер, Озджан, Йойич, Клеменс, Теродде, Цоллер.

"Боруссия" Д: Бюрки – Пищек, Сократис, Топрак, Геррейру, Вайгль, Кагава, Гётце, Пулишич, Санчо, Батшуайи.

Прогноз на матч "Кёльн" – "Боруссия" Д:

Учитывая, что в последних матчах "Кёльн" значительно прибавил, дортмундскую "Боруссию" нельзя называть очевидным фаворитом встречи. Тем более в Кельне "шмели" давно не выигрывали. Так что легкой прогулкой этот поединок точно не будет для представителя Дортмунда.

Букмекеры отдают предпочтение гостям, но оно не абсолютное. На победу "Боруссии" ставка равняется коэффициенту 1.93. Успех "козлов" оценивается в 4.15 баллов. В качестве ничьей можно сделать ставку с коэффициентом 3.60.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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